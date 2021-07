Restaurationsbranchen jagter løsninger: Vil gå sammen om at tilbyde fuldtid

- Der er rigtig mange mennesker i dag, som er ude og shoppe tre timer et sted og to timer et andet sted fra uge til uge, og de ved aldrig, hvor meget arbejde de har i næste uge, siger Stine Mjaaland og fortsætter:

- Hvis vi kunne tilbyde en række faste fuldtidsstillinger sammen, så ville vi blive mere attraktiv, og så ville vi kunne få mere arbejdskraft, tror jeg.

Et større projekt

Men at gå sammen om stillinger er et stort projekt, og selvom idéerne er mange, så mangler der nogen til at udføre dem.

- Det kræver jo, at vi finder en model for det, som nogen skal være tovholder på. Jeg tror bare, at hvis vi kan finde den model, så vil vi pludselig blive meget mere attraktive som arbejdsgivere.