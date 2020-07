Restvarer skal hjælpe socialt udsatte i Faaborg

Spidskål, salat, kartofler og hvidløg. Det er blot nogle af de ting, Lone Farverstrup fra Faaborg har fået kvit og frit gennem facebookgruppen "Faaborg Restvarer".

- Det er virkelig fantastisk, at der er en, der har det drive, siger Lone Farverstrup og henviser til kvinden bag gruppen Christina Kjølby.

Christina Kjølby har stiftet gruppen "Faaborg Restvarer" på Facebook med det formål at hjælpe socialt udsatte og økonomisk dårligt stillede.

En hjælp hun kan tilbyde, fordi hun ofte sætter sig ind i sin sølvgrå bil og kører mod flere forskellige butikker for at hente donerede varer.

Varer hun senere smækker op på sin facebookgruppe, hvor socialt udsatte har mulighed for at få dem.

- Det kom sig egentligt af, at jeg så det madspild, der var i butikkerne. Så opsøgte jeg selv en butik og spurgte, om det kunne være rigtigt, og om de ikke kunne tænke sig at donere noget af det til mig, siger Christina Kjølby, der er førtidspensionist.

Men så tog det fart.

- Den mængde, jeg pludselig lå inde med, var alt for stor. Jeg tænkte derfor, at jeg var nødt til at videreformidle det. Så prøvede jeg for første gang i mit liv at lave en facebookgruppe, og så måtte det briste eller bære.

Facebookgruppen har med kun halvanden måned på bagen allerede mere end 200 medlemmer.

Alt fra mad til tøj og brugsgenstande

I facebookgruppen kan man finde langt mere end blot madvarer.

Christina Kjølby lægger også vejen forbi genbrugsbutikken Tina & Loppeladen, som donerer alt fra bh'er til cykelhjelme.

- Jeg synes, det er et super godt initiativ af Christina, og at hun kan magte det. For der er meget arbejde i det, siger Tina Bøje Jørgensen, der ejer genbrugstikken Tina & Loppeladen i Faaborg.

Den store tilslutning fra forskellige butikker har givet en større mængde af donationer, end Christina Kjølby turde håbe på.

- Vi skulle bruge noget opbevaringsplads til alt det tøj og brugsgenstande, der blev indleveret, og som jeg hentede rundt omkring i butikkerne.

Hjælp fra borgmesteren

Derfor har hun bedt borgmesteren om hjælp.

- Jeg skrev rundt til mit netværk, og så var der heldigvis et par virksomheder i kommunen, der trådte til, siger Hans Stavnsager (V), borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Borgmesteren har på den måde fået fat i en container til projektet samt en vogn og kran til at transportere containeren hen til Christina Kjølby.

- Jeg måtte lige nive mig selv i armen, siger hun.

Og meget tyder på, at containeren kommer mange til gavn.

- Bare i den tid, jeg har været med, er antallet af medlemmer fordoblet, siger et af gruppens medlemmer Lone Farverstrup.