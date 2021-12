Rikke er Jussi-fan: - Carl Mørck er en introvert primadonna og en helt

Mød Jussi i Faaborg

En af hemmelighederne bag Jussi Adler-Olsens succes er, at han i sine første, spæde år som forfatter tog ud og holdt en del foredrag for at lære publikum at kende.

- Det var et studie i, hvad folk læser. Hvad tænder dem? Mødet med læserne gjorde mig klogere, siger han.

Og ja, klogere blev han. I en grad, så det samlede salg i dag er over 26 millioner i alt på verdensplan, hvoraf de fire millioner bøger er solgt i Dannmark. Men Jussi Adler-Olsen rejser stadig land og rige rundt for at møde sine læsere, og torsdag den 16.december gælder det Rikke Trads og de andre fynske fans.

Book jeres gratis billet i faktaboksen.