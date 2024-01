Robot overtager hjemmehjælp for Henry og Gerda på 90 og 93 år - men de skal selv købe den

Det er slut med at få hjemmehjælperen til at støvsuge hos Henry og Gerda på 90 og 93 år.

Det fortæller sønnen til det ældre ægtepar i Faaborg, og han er forundret over, hvorfor kommunen vil erstatte rengøringen med en robotstøvsuger, for den er de ikke i stand til at betjene.

- Mine forældre får deres rengøring taget fra dem. De har fået at vide, at de kan få hjælp til at tømme en robotstøvsuger for snavs, siger Lars Kraght fra Odense.

De nye regler gælder fra det nye år. Kommunen regner med at kunne spare 1,9 millioner kroner om året, når ordningen er fuldt rullet ud i 2026.

Her kommer robotten i problemer

Samtidig ærgrer Lars Kraght sig over, at hans forældre selv skal betale for robotstøvsugeren, når de har gennemskuet, hvilken de skal bruge penge på.

- De er ikke i stand til at vurdere, hvad en god robotstøvsuger er, hvordan den virker, og hvordan man får det bedste ud af den, siger Lars Kraght.

- Det giver ikke nogen som helst mening. Mine forældre kan ikke programmere den. Den skal også på deres wifi. Den skal have programmeret zoner at arbejde i. De bor i et ældre hjem, hvor der er dørpaneler og lister, og der er niveauforskelle i huset. Den vil umuligt kunne komme ind under deres stole, så den vil ikke kunne støvsuge ordentligt, fortæller sønnen.