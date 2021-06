Rosabella og Mikkel bruger fjumreår til at bygge campingvogn om til kaffebar

Kæresten Mikkel blev færdig på Faaborg Gymnasium i 2018, er i gang med sit tredje sabbatår og har følt et pres fra samfundet om at komme videre i uddannelsessystemet.

Han har indtil nu både brugt sine sabbatår på at rejse, på højskole, været værnepligtig og arbejdet som handicapmedhjælper.

- Man bliver ofte spurgt; skal du ikke snart have dig et rigtigt job, og skal du ikke snart i gang med at studere i stedet for at have de her fjumreår?

- Det er jo en uddannelse i sig selv.

Parret er dog ikke helt uden erfaring. Rosabella har tidligere arbejdet som barista, mens kæresten Mikkel endnu har til gode at mestre den famøse latte art.

Til gengæld er han, ifølge ham selv, blevet "autodidakt VVS'er" i takt med istandsættelsen af campingvognen.