Samarbejde mellem veteraner og sårbare unge: - Måske kan de spejle sig i mig

Niels Riborg Kobberød spænder sammen med Lars Simonsen et grønt telt op mellem tre træstammer i Pipstorn Skov.

De gør klar til, at et hold veteraner skal klatre i træer, spise mad over bål og overnatte i trætoppene som et slags åbent hus for Faaborg-Midtfyn kommunes projekt "Ud i naturen - ind i fællesskabet", hvor veteraner og sårbare unge gennem fællesskab og oplevelser i naturen skal hjælpe hinanden.

De seneste to uger har Niels Riborg Kobberød været i praktik hos Lars Simonsen, der er projektleder.

Han mener, at det er en god idé at lade veteranerne og de såbare unge få glæde af hinanden i naturen. Frem til praktikken har Niels Riborg Kobberød været sygemeldt med PTSD efter en udsending til Afghanistan.

Altid på vagt

Mens Niels Riborg Kobberød står i skoven ved Faaborg, bliver han mindet om sin tid i Afghanistan tilbage i 2012. En tid, som blev efterfulgt af mange år med problemer for veteranen.

- Jeg havde det bedst på kasernen, for der var nogen, der holdt vagt. Når jeg havde fri og kom hjem, blev jeg ved med selv at holde vagt og brugte enormt meget tid på at være klar, husker Niels Riborg Kobberød, der langsomt fik det dårligere og dårligere.

Niels Riborg Kobberød var udsendt i 2012, hvor han brugte fem måneder i Afghanistan. Det gav ham efterfølgende en PTSD-diagnose. Foto: Rasmus Rask

Han husker en tur på skydebanen, hvor alt i ham begyndte at ryste. En befalingsmand prikkede til ham for at høre, om alt var okay.

- Og der går det op for mig, at jeg har brug for hjælp, siger han.

I 2013 stoppede han i forsvaret og vender tilbage til jobbet som elektriker, som han havde før værnepligten. Han besluttede sig for at starte på enkeltfag på VUC for at kunne tage en uddannelse som pædagog, som han færdiggjorde i 2019.

Siden da har han været sygemeldt.

Pillede ved selvbilledet

Da Niels Riborg Kobberød indså, at han var syg, påvirkede det ham på flere forskellige måder.

Han havde længe benægtet symptomerne på PTSD, som ellers havde bygget sig op over en længere periode. Da hans børns mor går fra ham, går det for alvor op for ham, hvor skidt han har det.

- Det piller ved ens selvbillede, for lige pludselig kan man ikke klare det hele. Men det var også en forløsning at søge hjælp og få sagt højt, at jeg ikke havde det godt, forklarer han.

Han bliver henvist til ATT, der er et behandlingstilbud til veteraner i Region Syddanmark. Det foregår gennem veterancentret, som han en del år senere igen får noget at gøre med.

Det sker, da han hører om projektet "Ud i naturen - ind i fællesskabet".

En spejling i veteranerne

Gennem veterancentret begynder Niels Riborg Kobberød at tale med Lars Simonsen og får en aftale med ham om at komme i praktik hos ham.

I sidste uge var han og en gruppe veteraner ude og prøve at slå telte op for første gang med overnatning som en form for ryste sammen-tur.

- Det er jo ligesom at være sammen med kammeraterne. Der var jokes, hygge og plads til en enkelt skarp, siger Niels Riborg Kobberød.

Niels Riborg Kobberød spænder et telt op mellem træerne i Pipstorn Skov. Foto: Rasmus Rask

Og det er den form for fællesskab blandet med aktiviteter i skoven, der skal skabe en forbindelse mellem veteraner og sårbare unge fra august. Noget Niels Riborg Kobberød tror, bliver gavnligt for begge parter.

- Jeg tror, vi kan give de unge nogle gode forbilleder i mænd, der har bevist sig selv ved at være udsendt. Jeg håber, at jeg kan give noget igen ved at bruge de erfaringer, jeg har. Jeg har prøvet, at livet gav modstand. Så måske kan de spejle sig i mig, når de ved, at jeg kender til, at det hele ikke er guld og grønne skove, siger Niels Riborg Kobberød og kigger på det svævende telt, der står klar til en god aften med de andre veteraner.