Halmballerne på en mark ved Lykkeholmsvej i Gislev på Midtfyn brænder stadig onsdag morgen.

- Da ingen mennesker eller dyr er i fare, og da branden ikke er i risiko for at sprede sig, vurderede jeg, at det mest forsvarlige var at lade halmballerne brænde, siger indsatsleder hos Beredskab Fyn Jesper Rossen til TV 2 Fyn.

Der er tale om omkring 750 halmballer, som der gik ild i tirsdag aften. Beredskab Fyn rykkede ud til stedet med fire brandbiler, en indsatsleder, en holdleder og syv brandfolk.

Brandårsagen er endnu ukendt.