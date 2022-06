Se hele udsendelsen fra Heartland: Nu er der igen musikfestival på Fyn

Årets første musikfestival på Fyn begyndte torsdag middag, da Heartland som den første fynske festival kunne slå dørene op i de flotte omgivelser ved Egeskov Slot.



TV 2 Fyn sendte direkte fra åbningsdagen, hvor du blandt andet kan møde bandet Joyce, Heartland-direktør Ulrik Ørum samt en række fynske frivillige og restaurationer og fødevareproducenter, der vil være til stede på festivalen.



- Jeg ser virkelig frem til at åbne en festival efter to år og se en masse glade mennesker i meget, meget grønne omgivelser. Her har aldrig været så grønt, som der er lige nu, siger Janne Villadsen.

Sammen med alle andre festivaler har Heartland været aflyst i både 2020 og 2021 på grund af coronaviruspandemien, der lukkede verden helt ned.

Men nu kan de fynske musikelskere igen tage til festival, og Heartland er den første i rækken.

Se med og stil spørgsmål

Du kan møde flere af hovedpersonerne i vores liveudsendelse fra torsdag eftermiddag.

En af gæsterne er greve Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille, som siden begyndelsen af 1990'erne har drevet Egeskov Slot ved Kværndrup. Slottet har siden 2016 lagt omgivelser til Heartland og vil gøre det igen i år.

Festivalen er delvist ejet af Egeskov Slot, og festivalens ledelse føler sig meget tæt knyttet til området omrking slottet.

- Man kan ikke flytte Heartland. Vi er Egeskov. Mange andre festivaler kan flytte location, men vi kan ikke holde Heartland et andet sted i Danmark. Vi er født her og bor her, forklarer Janne Villadsen.



Heartland varer fra torsdag til og med lørdag. På festivalen, der udover musikalsk besøg fra blandt andet genopstandne Kashmir, Pet Shop Boys, Tobias Rahim, Greta van Fleet, Lisa Ekdahl og Anne Linnet, kan gæsterne ligesom tidligere høre talks, se kunstinstallationer og nyde masser af fynske råvarer i den mad, der bliver fremstillet.

