Se møde mellem mor til syg dreng og borgmester: - Jeg kan ikke tale om sagen, når pressen filmer

Heidi Trawel var i dag rundt i Faaborg for at gøre opmærksom på deres sag. Sammen med privatrådgiver Mette Valentin, hendes børn og en veninde delte hun balloner og kort rundt i Faaborg i håbet om at råbe politikerne op.

Mødet med borgmesteren

Turen går også forbi gaden, hvor borgmester Hans Stavnsager bor. Han skulle blot have haft et kort i postkassen og nogle balloner foran sit hus, men pludselig kommer borgmesteren gående.

Her henvender Heidi Trawel sig til borgmesteren og beder om hjælp. Hun ønsker, at der kommer en afgørelse i sagen, så forældrene kan få mere samvær med Marco.

Men i øjeblikket var det ikke noget borgmesteren ønskede at kommentere på ude foran sit hus.

- Der er truffet en række afgørelser, men jeg kan ikke stå på min gadedør og tale om indholdet i en personsag. Og specielt ikke, når pressen står og filmer samtidig. Det kan jeg simpelthen ikke, lyder svaret fra Hans Stavnsager (S).

- Det gør så ondt

Da Heidi Trawel - udstyret med balloner og kridt - tog afsted fredag formiddag på sin gåtur rundt i byen, havde hun ikke regnet med at rende ind i borgmesteren. Men håbet var dog at nå igennem til politikerne og kommunen.

- Det, jeg gerne vil opnå med det her, er simpelthen at råbe kommunen op og sige hallo kontakt os nu. Kom nu i dialog med os! Vil I ikke nok være søde at gøre et eller andet?, siger Heidi Trawel, da TV 2 Fyn møder hende, lige inden hun begiver sig afsted på sin tur rundt i byen.