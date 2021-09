Se udsendelsen: Debat om Svanninge Bakker som naturnationalpark

Både Naturstyrelsen, mange lokale samt borgmester Hans Stavnsager (S) er stærkt begejstret ved udsigten til Svanninge Bakkers måske kommende status som naturnationalpark.



- Det vil være et stempel på, at vi har noget helt særlig natur i Svanninge Bakker og bjerge. Samtidig vil det give os nogle statslige midler til, at vi kan udvikle og skabe større biodiversitet i det sydfynske område, siger Hans Stavnsager til TV 2 Fyn.