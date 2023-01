Se videoen: 80-årige Johanna fik et riffelskud gennem vinduet

Der ventede 80-årige Johanna Westphal noget af chok, da hun kom hjem til sit hus efter en gåtur i juleferien med sin mand.

Her kunne hun nemlig konstatere, at et projektil var skudt gennem vinduet og havde lavet et hul i stuevæggen – lige der, hvor hun plejer at stå og stryge tøj.

Johanna Westphal kontaktede Fyns Politi, der efterfølgende har fundet ud af, at projektilet stammer fra en jagtriffel. Hvordan det lige netop endte i Johanna Westphal og hendes mands stue, er dog stadig et mysterium.

Hør Johanna Westphal fortælle om den dramatiske episode i videoen herunder.