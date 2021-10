Se videoen: Anitas kæmpegræskar pakket til DM I græskar i Tivoli

Fredag skal det store græskar rykkes, så det kan blive klar til den store udstilling i Tivoli, og det er meget risikofyldt, når et græskar på over 100 kilo skal flyttes.

- Fyn mangler lidt på listen over deltagere i Tivoli. Så jeg vil rigtig gerne deltage, sagde Anita Dietz fra Årslev, da hun skulle måle græskaret for en måned siden for at se, om det var klar til konkurrencen.

Græskaret bliver først vejet, når det ankommer i Tivoli først på aftenen, men Anita Dietz skyder det til at veje et sted mellem 120 og 130 kilo.