Se videoen: Balletbørn danser til vildt lysshow på Egeskov Slot

Turen starter ved haveindgang og fører publikum via voldgraven mod cafehaven, omkring Dahliahaven og Fuchsiahaven, via skovens yderste grænse til Renæssancehaven, forbi Den Engelske Have og slutter ved det store veteranbilmuseum.

Til lysshowet optræder elever fra Det Kongelige Teater Balletskolen Odense.

Få en forsmag på oplevelsen her: