Faaborg-Midtfyn Kommune har taget et nyt og nødvendigt spareintiativ i brug.



Hver eneste fredag kommer rådhuset til at holde lukket.



Den ekstra lukkedag skal derimod være med til at give mere luft i økonomien, ved at holde kommunens udgifter til el, vand og varme på et minimum.

Det betyder, at medarbejderne frem til 1. maj skal arbejde hjemmefra eller på en anden af kommunens adresser om fredagen.

En melding ikke alle medarbejdere er lige begejstrede for: