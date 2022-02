Seer opfangede krofatters budskab: Ukrainske flygtninge på vej til Korinth Kro

Der er tale om en gruppe bestående af en familie på seks, deres mormor og ni børn der kommer fra et børnehjem, de tager sig af. Derfor kan denne større gruppe ikke deles op. De er ifølge Finn Kyhn, som er formand i foreningen Korinth Kro, på vej til Fyn i deres minibus, og befinder sig omkring den Polske grænse.

- Hvis ikke vi skulle gøre noget nu, hvornår skulle vi så gøre det, siger Anne Kyhn

Kroen, der er drevet af en forening, er lige nu i en lavsæson, der gør at de ikke har mange lejere og derfor god plads.

Foreningen omkring Korinth Kro har desuden til formål at hjælpe økonomisk trængte børnefamilier.

Vil gerne til Fyn,

I fjernsynet får Anne Kyhn sagt at de kan være klar på 10 minutter hvis det skulle være. Helt så hurtigt får de dog ikke brug for at være.

Men det kommer alligevel til at gå stærkt. Man forventer på nuværende tidspunkt at kunne tage imod de ukrainske gæster om mindre end 48 timer.

En af familiens døtre skulle have været på udveksling på Fyn.

Derfor vil familien gerne hertil, da de allerede kender området en smule.