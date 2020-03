Sidste dag på museet: - Jeg siger farvel til et hus og en ånd

Sikkert fører Gertrud Hvidberg-Hansen an.

Turen går forbi fynske malerier af Johannes Larsen, Fritz Syberg og Peter Hansen. Museumsdirektøren lægger også vejen forbi Carl Petersens rum, der med dets karakteristiske blå vægge skal danne ramme om fynboernes kunst.

Igennem 6,5 år har Gertrud Hvidberg-Hansen haft sin daglige gang mellem fynske malerier og figurer. Men mandag er det slut. Her bytter hun Faaborg Museum ud med Ny Carlsberg Glyptotek og dets antikke buster og moderne malerier.

- Det er ikke bare ting og sager, man siger farvel til - det er også et hus og en ånd, siger den afgående direktør.

Hun gør pause ved ét af favoritværkerne: Mamorpigen.

- Jeg holder virkelig meget af billedhuggeren Kai Nielsen, siger den 51-årige museumsdirektør.

Med fra tiden i Faaborg får Gertrud Hvidberg-Hansen nærheden til både byen og de folk, der kommer på museet. Det håber hun at kunne genfinde i storbyen.

- Det er med til at give sjæl, og jeg er spændt på, om det også er noget, man kan oparbejde på et større sted, som ligger i en større by.

- Men det har helt klart noget at gøre med museets intimitet og position i byen, siger Gertrud Hvidberg-Hansen.

Gertrud Hvidberg-Hansen er meget glad for værket "Marmorpigen" af Kai Nielsen. Foto: Cecilie Nisgaard

Når hun forlader musset, efterlader hun ikke kun tilfredshed med tiden, der er gået, men helt konkret står der nogle projekter tilbage.

- Der er nogle store opstillinger af antiksamlinger, som skal ske over de næste par år. Det er et meget stort projekt.

- Og så skal der fortsat også fundraises og lægges nye strategier, laves forskningsprojekter, udstillinger og internationale samarbejder, fortæller hun.

Det er ikke kun en arbejdsplads og en bygning på Grønnegade, som Gertrud Hvidberg-Hansen forlader til fordel for noget større. Et job som museumsdirektør kryber ind under huden - og måske lidt længere, siger hun.

- Man lægger noget energi, når man er et sted. Jeg tror, museumsfolk er noget af det mest stabile på jobmarkedet, fordi man engagerer sig i det, og det er langsomme størrelser, så det bliver så meget af en ens, ikke bare arbejde, men også væsen, at tumle de her steder. Så det går ikke sporløst henover en.

Hvad tager du med fra Faaborg Museum?

- Den gode samarbejdsånd. Jeg kan se, hvor vigtigt det er.

- Men det er ikke bare farvel til Faaborg Museum. Jeg har arbejdet 20 år på Fyn, så det er jo også et eller andet sted et skifte fra en hel region, hvor jeg har arbejdet og har et tæt netværk. Nogle ting vil måske blive ved med at være i netværket, noget er nok mere bundet til det sted, jeg er nu.

Om den nye udfordring på Dantes Plads i hjertet af hovedstaden siger Gertrud Hvidberg-Hansen, at det ikke kun er et budget ti gange Faaborg Museums.

- Det er en fantastisk chance at få at arbejde med det hus og de samlinger, så det bliver spændende.