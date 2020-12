Skåne-mosen ved Haastrup er en oase i en forladt tørvemose

Naturformidler Emil Sanderhoff elsker Skåne-mosen ved Haastrup. Ikke så sært, for han bor få hundrede meter fra området, og det var i øvrigt også her, han voksede op.

- Det er et af mine favoritsteder på Fyn. Ja, jeg har mange favoritsteder, men det her kan noget. Der er over 100 fuglearter i den store, gamle mose. Og noget af det minder om junglen på Borneo, hvor jeg har rejst, for det er vokset sammen til noget tæt krat, siger Emil Sanderhoff.

Man skal ikke være bange for at gå en flere kilomter lang tur i Skåne-mosen, for den råder over gode stier. Men går man væk fra de store stier og på nogle af de mindre, er det en god ting at huske gummistøvler.

- I gamle dage havde alle indbyggerne i landsbyen et stykke af mosen, hvor de gravede tørv, som de fyrede med. Da det stoppede groede området til. Det gør det til et fantastisk stykke natur i dag, siger Emil Sanderhoff.

