Skal du have en høne? 1600 høns mangler nyt hjem

- Nå, er I klar til nogle flere høns, spørger Camilla Varming og kigger på den brune høne, der pipper rundt og spiser foder fra græsset.

Spørgsmålet har hun stillet mange gange om dagen siden onsdag, hvor hønsefarmen Fyens Økologi i Krarup begyndte at sælge ud af den store bestand.

Folk vil det mega gerne. Det er så fedt Camilla Varming, ejer, Fyens Økologi

Hønsene lægger nemlig ikke længere nok æg til, at produktionen kan køre rundt, og derfor kan alle interesserede for tiden hente fjerkræ med hjem til baghaven for mellem ti og 25 kroner per styk.

Læs også Fem høns vækker minder om gamle dage for demensramte

- Vi håber jo, at de kan få et nyt fantastisk hjem, som er endnu bedre end her. Så giver de rigtig gode æg tilbage med en flot blomme, fortæller Camilla Varming.

Bliver kimet ned

Siden Camilla Varming lagde en video op på farmens hjemmeside i onsdags, har der været en overvældende interesse og en rødglødende telefon. 600 høns er allerede blevet hentet til nye hjem, og der dukker hele tiden folk op, der skal have alt mellem to og 100 høns med sig.

- Jeg bliver fuldstændig spammet - det er fedt, smiler Camilla Varming og ruller gennem kommentarsporet på facebook.

Camilla Varming håber, at hun kan komme af med alle sine høns inden udgangen af august. Foto: Julie Lapp

Nogen skriver, at de skal til Fyn og redde høns, andre spørger interesseret ind til alder og hvordan, man kan holde dem derhjemme.

- Det fede ved, når folk henter høns, det er, når de fortæller, hvordan de skal bo. For næsten alle forhold er jo bedre end her i produktionen, siger Camilla Varming.

- Vi startede hønsehold op i januar og blev enige om at få nogle flere. Så opdagede vi et opslag på facebook og tænkte, at vi både kunne støtte det her og få flere høns derhjemme. Så nu skal de bare leve livet ude på gården, fortæller Jeanette Rønning, der skulle have fem høns med hjem til gården i Ørbæk.

Læs også Afmagt på bisonfarmen: - Jeg kan blive nødt til at aflive halvdelen

Kræver ikke meget

Det fede ved, når folk henter høns, det er, når de fortæller, hvordan de skal bo. For næsten alle forhold er jo bedre end her i produktionen Camilla Varming, ejer, Fyens Økologi

På hønsefarmen i Krarup har de mange tilbageværende høns masser af plads at boltre sig på, men det kræver faktisk ikke ret meget at få et par stykker hjem til sig selv.

- De skal have adgang til mad og vand, have en siddepind, som de kan sove på, noget kalk og ly. Og så en hyggekrog, hvor de kan lægge deres æg. Det kan gøres med få remedier, forklarer Camilla Varming.

Og det er også blevet populært at få fjervennerne hjem i haven. Sådan oplever Camilla Varming det i hvert fald.

00:25 Ifølge Camilla Varming kræver det bare en googlesøgning at få styr på at holde høns. Video: Julie Lapp Luk video

- Folk vil det mega gerne. Det er så fedt. Der er virkelig en tendens, der har ændret sig over de sidste par år. Folk er mega hurtige til at støtte, også selvom de ikke går op i økologi, så vil de bare gerne redde en høne.

Vil undgå slagtning

15. august begynder oprydningen på farmen, så hvis ikke hønsene er blevet hentet inden da, kan de få triste konsekvenser.

- I yderste tilfælde bliver vi nødt til at slagte dem, og det synes jeg bare er nederen. Jeg vil helst ikke have på min karma, at jeg skal slagte en masse høns, siger Camilla Varming.

Læs også Høns skal skabe livsglæde på plejehjem

Heldigvis ser det godt ud for afhentning af de resterende høns. Netop tanken om en aflivning fik flere til at henvende sig.

- Jeg havde læst, at de skulle af med en masse, fordi de ellers ville blive aflivet. Det synes jeg var lidt synd, og da vi alligevel havde tænkt os at få flere høns derhjemme, kunne vi lige så godt hente dem her, siger Nadine Monik Borgstrøm, der fik tre styks med hjem i en papkasse.

Der var stor interesse for at få hønsene fra Fyens Økologi med hjem. Foto: Julie Lapp

Den overvældende interesse har varmet den vaskeægte hønsemor om hjertet, og nu håber hun bare på en lys fremtid.

- Jeg håber, jeg får mega travlt i morgen og tirsdag og det næste stykke tid, griner hun.

Se hele indslaget fra søndag aften: