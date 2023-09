Skatteministeriet forklarer fynsk ejendomsvurdering

Med otte konkrete eksempler forsøger Skatteministeriet at forklare høje grundværdier i de foreløbige ejendomsvurderinger, det skriver TV 2.

Et af eksemplerne drejer sig om en ejendom i Faaborg-Midtfyn Kommune, der både bruges til bolig og erhverv.

Ejendommen har en grundværdi, der er vurderet højere end selve ejendomsværdien. Mens ejendomsværdien er sat til 984.000 kroner, så er grundværdien vurderet til 1.265.000 kroner.

Her pointerer Skatteministeriet, at ejendomsværdien alene dækker over boliganvendelsen på grunden, imens grundværdien tager højde for både anvendelsen til bolig og erhverv.

- Derfor vurderes grundværdien højere end ejendomsværdien, lyder det.

I dette tilfælde er der altså ikke tale om en fejl. Den foreløbige vurdering vil som udgangspunkt ikke blive ændret, fastslår ministeriet.