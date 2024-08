Sand mellem tæerne, saltvand i håret og sol i øjnene. Det er præcis, hvad 27 unge mennesker får lidt uden for Faaborg i denne uge.

Det er Faaborg-Midtfyn Kommune, der i samarbejde med projektet Outdoor Fun står bag tilbuddet om gratis sommer-camp på vandet for kommunens 12 til 18-årige.

Forskningen har nemlig mange gange konkluderet, at sport i naturen er sundt for både krop og sjæl. Men det kræver, at de unge mennesker ved, hvor fedt friluftslivet er.