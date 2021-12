SOSU-hjælper fra Assens til sin borgmester: - Ind imellem tænker jeg: Søren, du skal udvikle dig!

En nyvalgt og seks genvalgte borgmestre fra Fyn er samlet for at tale om samarbejde på tværs af kommunegrænserne. En af de helt store udfordringer for alle kommuner er at rekruttere ansatte til plejesektoren.

- I står deroppe og siger, at I vil samarbejde. Hvorfor samarbejder I så ikke om at lave et vikarbureau på tværs af kommunerne?, spørger Jane Dideriksen.

Borgmestrene er ikke afvisende over for idéen, men Hans Staunsager (S), genvalgt borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, påpeger, at det egentlige problem er, at for få begynder på uddannelserne.