Spørgelsesbilist på Svendborgmotorvejen: Bilen beslaglægges

Fyns Politi modtog onsdag morgen klokken 06.22 alarmopkald fra fire forskellige vidner, som alle havde set en spøgelsesbilist på Svendborgmotorvejen mellem Ringe C og Stenstrup.

Den sorte Volvo, som der var tale om, kørte mod nord i det sydgående spor.

Politiet satte straks kursen, men inden det kom frem, fik en snarrådig autohjælp guidet bilen ind til siden. Kort efter ankom politiet.

- I bilen træffer vi en 74-årig mand, som havde kørt et kort stykke i den rigtige retning, for derefter at vende om og køre mod færdselsretningen tilbage til Svendborg. Manden virkede lidt forvirret, og derfor er vi ved at finde ud af, om der skal noget lægeligt ind over, fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Kenneth Taanquist.

At køre imod færdselsretningen på motorvejen hører ind under lovgivningen om vanvidsbilisme. Derfor har politiet påstået beslaglæggelse af bilen, ligesom det vil inddrage kørekortet fra manden.

Der er ikke kommet nogen til skade i forbindelse med episoden.