Sten startede med at blande produkter i baglokalet - nu sælger han for millioner

Sådan er det egentlig stadigvæk, men det der startede som en lille, lokal virksomhed på Sydfyn er blevet et stort etableret navn indenfor hudpleje.

- Jeg havde jo ikke drømt om, at vi skulle stå her med 20 ansatte og en tocifret millionomsætning. Det havde jeg ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, siger Sten Grønved Nielsen.

For hans selvudviklede produkter, der blandt andet hjælper folk med hudsygdomme som eksem og psoriasis, er blevet meget populære.

- Jeg synes, der var for meget varm luft i den kosmetiske branche. Så skulle man have den ene mærkelige substans, og så skulle man have den anden mærkelige substans. Så det er helt back to basic, og vi skal kun have noget i produktet, som har en funktion, forklarer direktøren.

Vil omsætte for 100 millioner kroner

I 2020 havde Faaborg Pharma sit hidtil bedste regnskab med et overskud på lige knap fire millioner kroner - helt præcist 3.991.734 millioner kroner.

Salget steg med 40 procent sidste år, og produkterne fra Faaborg bliver solgt på landets cirka 500 apoteker.

Sten Grønved Nielsen forventer at salget vil stige yderligere med 25 procent i år.