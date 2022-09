Stigende elpriser: Bekymrede borgere kæmper for fællesskabet

I takt med elprisernes stigning globalt har mange selvejede og lokale virksomheder svært ved at finansiere regningerne. Og i yderste tilfælde kan priserne blive så høje, at forretningerne må dreje nøglen om.

Og selvom elpriserne er et globalt problem, er det eksempelvis den lokale butik Min Købmand i Haastrup, som står i første række til at lukke. Her frygter butikken og den lokale befolkning, at deres fællesskab og samlested i og omkring butikken skal lukke.

I den forbindelse har vi spurgt nogle af de berørte borgere i Haastrup om, hvilke spørgsmål de gerne vil stille nogle af de politikere, som skal være med til at finde en løsning på de stigende elpriser.