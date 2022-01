Stor betonklods placeret på vej: Mindreårig anholdt for at sætte andres liv og førlighed i fare

I flere tilfælde blev der i weekenden stillet en massiv betonklods på Sundvejen i Faaborg til fare for bilisterne. Der har også været lagt en trafikkegle på vejen.

Nu har politiet foretaget en anholdelse i sagen.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

- Der er tale om en ung mand under 18 år fra lokalområdet. Han er anholdt og sigtet for overtrædelse af Straffelovens §252, som handler om at sætte andres liv og førlighed i fare. Han nægter sig skyldig, siger politikommissær Rasmus Tyllesen til Fyens Stiftstidende i sagen.

Ved flere af episoderne er der set unge mennesker tæt på gerningsstedet. Anholdelsen sker i relation til en episode lørdag aften hvor en kvinde med sine døtre i bilen bragede ind i en betonklods. Episoden blev filmet og efterfølgende delt på sociale medier.