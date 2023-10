Stormflod værre end prognoserne: Vinkælder på Falsled Kro oversvømmet

Medarbejderne på Falsled Kro fik sig en forskrækkelse, da de i nat opdagede, at der pludselig stod vand ind i vinkælderen.

Vejrsituationen var blevet værre end forventet.

- Vi havde sikret en masse andet rundt om bygningen, men i og med at det her lå så meget oppe på en bakke, så troede vi ikke, at det trængte ind her. Men det gjorde det, siger Kasper Hasse, der er indehaver af Falsled Kro.

Værre end prognoserne spåede

Ved den nærmeste vandstandsmåler på Faaborg Havn toppede vandet klokken et lørdag nat med en vandstand på 205 centimeter ifølge DMI.

14 centimeter mere end de 191 centimeter, som DMI spåede torsdag eftermiddag.

Derfor var de på Falsled Kro heller ikke forberedte, da de ved et tilfælde opdagede, at kloakvandet var begyndt at oversvømme vinkælderen. Personalet var nemlig på vej ned i kælderen med gæster, da de så, at vand fra afløbene var begyndt at sive ind, og heldigvis inden det var for sent.

- Vi opdagede det hurtigt. Lige nu er der tyve centimeter op til køleskabene, og vi har været hurtige med spande, og vores gode naboer har hjulpet med at pumpe, så det skal nok løse sig, siger Mads Nilsson, der er sommelier på Falsled Kro.

Falsled Kro er heller ikke det eneste sted i området, der er ramt af oversvømmelser. Også på cafeen Vandkanten i Falsled er de plaget af vandet.