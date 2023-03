Stort Biogasanlæg på vej i Faaborg-Midtfyn

Et nyt stort biogasanlæg kan være på vej i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Sådan lyder meldingen, efter kommunalbestyrelsen onsdag aften vedtog beslutningen om at igangsætte en forundersøgelse til opførelsen af et sådan anlæg øst for Kværndrup.

- Det er en rigtig god nyhed, at vi har vedtaget en aftale om at igangsætte en forundersøgelse, siger Søren Kristensen, der er formand i Teknik- og Miljøudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune.

- Det batter en hel del. Vi er en landkommune, og landbruget står for en pæn del af CO2-udledningen. Her er biogasanlæg en af de parametre, der kan tages i brug for at reducere CO2-udledningen.

Det er en sammenslutning af syd- og midtfynske landmænd, der har planer om at opføre biogasanlægget nord for Trunderup.

Ifølge udvalgsformanden estimerer de, at det nye biogasanlæg kan reducere kommunens CO2-udledning med 45.000 tons årligt.

- Det er jo en væsentlig mængde, siger Søren Kristensen.

Tager hensyn til de lokale

Nu har kommunen så vedtaget, at man kan sætte en forundersøgelse i værk. I den forundersøgelse skal kommunen ud og afdække flere forhold, før en endelig plan er på plads.

- Vi skal jo stå for planlægningen for hele området. Der skal både et kommuneplantillæg og en lokalplan til. Det er jo et stort areal, og der er nogle hensyn, der skal tages til landskab, til naboer og trafikale forhold.

- Vi skal også i en vigtig dialog med de lokale. Det er jo alt det, vi skal ind og kigge på nu sammen med dem, der skal etablere virksomheden, siger Søren Kristensen.

Han bifalder samtidig at landmændende med initiativet både kan hjælpe kommunen med at nå sine klimamål, mens de også bidrager med flere nye arbejdspladser.

Det har ikke været muligt at få et interview med landmændende bag projektet, men til TV 2 Fyn oplyser formanden for sammenslutningen, Jens Himmelstrup, at de er meget positive over, at Faaborg-Midtfyn Kommune nu har igangsat processen med en forundersøgelse, og at de glæder sig til det videre arbejde.

Det er endnu ikke fastlagt, hvor lang tid den nu planlagte forundersøgelse vil tage, og hvornår den endelige beslutning skal tages.

Det er ikke kun hos Faaborg-Midtfyn, at der bliver kigget mod muligheden for biogas. I februar fortalte Fjernvarme Fyn, at de også er igang med at udvide forsyningen.