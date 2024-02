Stort dansk band kommer til Midtfyns Festival

Midtfyns Festivalen kan nu præsentere et ret velkendt rockband herhjemme: D-A-D, optræder nemlig på årets festival i 2024, lyder det i en pressemeddelelse.

Ifølge festivalen bliver det bandets eneste koncert under teltdug på deres 40-års jubilæumsturne.

Sune Vesterlund, festivalens initiativtager, kalder det en god udvikling.

- Det er en kæmpe ære for os at kunne præsentere D-A-D på vores festival. Vi er startet fra bunden og bevæger os langsomt, men sikkert, mod at tiltrække nogle af landets største bands.

Udover D-A-D vil årets festival også byde på optrædener fra andre fremtrædende navne som Carpark North, Love Shop, Søren Huss, Zar Paulo, Prisma og JJ Paulo.