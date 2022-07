Stråtækt hus i flammer: Står ikke til at redde

Et stråtækt hus nordøst for Ringe står i flammer og er umiddelbart ikke til at redde.

Brandvæsenet er på stedet og laver det, man kalder en 'kontrolleret nedbrænding'. Det fortæller vagtchef i Fyns Politi, Torben Jakobsen.

- Huset står ikke til at redde, så de lader det brænde ned. Brandvæsenet kommer til at være der og kontrollere, at der ikke sker mere, siger han.

Der var ingen hjemme, da branden opstod, og dermed heller ingen personskade.

Branden blev opdaget af omkringboende, som slog alarm klokken 18.22, hvorefter Beredskab Fyn rykkede ud.