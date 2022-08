Sur smiley til havnekiosk: Der ligger døde insekter i vinduet ved grillen

Var blevet påtalt

Fødevarestyrelsens kontrollanter var nemlig forbi i juni måned i år, hvor det kunne konstateres, at det haltede med rengøringen. Derfor fik havnekioskens ejere besked på at bringe det i orden. Det er dog ikke lykkes og i rapporten står det at:

- Bordoverflader hvor der opbevares dressinger og håndteres pølser på grill fremstår med indtørrede rester af dressing, våde brunlige plamager af væske fra varmekar samt med fedtede plamager på bordplader bag stegeplade med pølser.

Og det tilføjes:

- Is-fryser med åbne is til kugle-is fremstår med frosne ansamlinger af is langs sider og kanter indvendigt i fryseren samt på håndtag til selve lågen på is-fryseren.



Desuden var der under kontrolbesøget kvartpaller på gulvet, hvor der herunder var henholdsvis sorte, gule og brune indtørrede belægninger samt med krymmel og mindre løse produktrester, der lå.

Og så var der tæt på grillpladen et lille vindue, hvor en mindre ansamling af døde insekter var at finde.

Ikke første gang

Selv skriver virksomheden som kommentar til Fødevarekontrollens påtale, at den godt er klar over, at rengøringen halter.

- Vi kan godt se, at der ikke er rent nok.

Og det er da heller ikke første gang, at den lille havnekiosk modtager en bøde for ikke at have styr på sagerne.

Tilbage i 2021 fik kiosken en bøde på 5000 kroner for ikke at kunne dokumentere at have styr på egenkontrollen, skrev Fyens Stiftidende dengang. Et krav der allerede i 2020 blev indskærpet.

Det har ikke været muligt at få kontakt til havnekiosken.