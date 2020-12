Svanninge Bjerge gemmer på sjældne mus og storladen udsigt

Svanninge Bjerge lidt nord for Faaborg indbyder til at gå, til at stå og til at lytte. Eller sætte sig med sin medbragte kaffe og madpakke og lade sig omfavne af skoven.

- Jeg har brugt tusinder af timer her. Jeg har arbejdet på Naturama i Svendborg, og vi har sat over 700 redekasse op til hasselmusen. Den yngler i stort antal her i Svanninge Bjerge, men desværre er det en museart der i resten af verden har det svært. Den er ellers sød. Jeg sammenligner den gerne med pandaen, fordi den er så nuttet, siger naturformidler Emil Sanderhoff med et stort smil.

Det er nemt at finde parkering i området, og typisk vil der de steder været hængt en kasse med kort op, så man kan finde rundt.

- Det er stort. Rigtig stort. Flere hundrede hektarer. Og det kan altså noge, at gå en tur her, lyder det fra Emil Sanderhoff.

Send os dine fotos Bliver du inspireret af Emil Sanderhoffs tip til vandreture, så send os dit foto, når du har været afsted på tur et af de fem steder. Send det til tip@tv2fyn.dk.

Se kortet i Google Maps