Svindellægen fra Svendborg er ansat i nyt fynsk lægehus

Tilsyn ikke længere relevant

Jette Aaen har flere gange været kritiseret for dårligt lægearbejde og har været sat under skærpet tilsyn for at udgøre en risiko for patientsikkerheden.

Hos Alles Lægehus anser man dog ikke tilsynet for noget, der skulle begrænse hendes muligheder for at agere læge.

- Vi var fuldt vidende om, at der var en sag om svindel, men lægen har autorisation, og vi har helt efter reglerne ansat lægen på hendes lægefaglige kvalifikationer. At lægen har været under skærpet tilsyn for seks år siden, anser vi ikke for relevant i dag, siger Thomas Helt.