Sydfynsk by tæt på nedlukning: - Udviklingen er bekymrende

Derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed udstedt et besøgsforbud på alle kommunens sociale botilbud og plejehjem, hvor mindre end 80 procent af beboerne er færdigvaccinerede.

Alle plejehjem i Faaborg-Midtfyn har over 80 procent vaccinerede, men kommunens sociale botilbud på voksenområdet bliver ramt af et besøgsforbud.



15 smittede

Hele Faaborg-Midtfyn Kommune behøver ikke frygte nedlukning, men det kan hurtigt udvikle sig i sognene, ved vicekommunaldirektøren.

I Faaborg Sogn udløser 32 smittede inden for syv dage nedlukning. Efter at have ligget stabilt på cirka ti smittede er tallet i denne uge steget. Søndag er der konstateret 15 smittede i Faaborg Sogn inden for de seneste syv dage.