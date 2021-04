Syge sosu'er ringes op af chefen: - Hvad fejler du, og hvornår er du tilbage?

Også for Maria Busborg Jørgensen har en længere sygemelding medført skånehensyn fremfor fyringsgrund.

- Jeg væltede i 2011 på min cykel, og det resulterede i en længere sygemelding. Da jeg nærmede mig knap et år som deltidssygemeldt, blev daværende leder og jeg enige om at fortsætte med skånehensynene efter min raskmelding, fortæller Maria Busborg Jørgensen.

Den gode oplevelse har for Maria betydet, at hun nu, ti år efter, fortsat er ansat i en skånestilling. Efter hendes mening er der gode dele i sygefraværspolitikken, men dele af den, der kan forbedres.

- I det store og hele ser jeg gode takter i vores sygefraværspolitik. Problemet er nok mere, hvordan den udføres i praksis, fortæller Maria Busborg Jørgensen.

En presset økonomi giver pressede medarbejdere

Fællestillidsrepræsentant Karen Jeppesen ser sygefraværspolitikken som et redskab, man introducerede for at hjælpe de ansatte, i hvert fald i starten.

- Det er jo for at hjælpe medarbejderne tilbage på arbejdspladsen. Sygefraværet i kommunen var ret højt, og vi er ikke den eneste kommune med sådan en politik, siger Karen Jeppesen.

- Men synes du så, at den hjælper de ansatte?

- Både og. I starten synes jeg, at de prøvede at forholde sig til den. Men som tiden går, synes jeg måske, at nogle af lederne misbruger den. Og den leder jo lidt op til, at hvis guiden ikke kan klare den, så er man nødt til at fyre medarbejderen, fortæller Karen Jeppesen.

Men ifølge Karen Jeppesen kan årsagen til den hårde tone findes i kommunens pengepung.

- Jo mere pressede lederne er på økonomien, jo mere presser de også de ansatte, og det giver jo indimellem et dårligt arbejdsmiljø, hvor man bliver mere hårde i filten og har svært ved at tælle ti, hvor vi skal tælle til ti, forklarer Karen Jeppesen.

- Den guide eller politik blev lavet for at passe på medarbejderne, men nogle gange, og nu kan det godt være, jeg får et rap over nallerne, men det er jeg ligeglad med, nogle gange bliver lederne lidt skarpe over for medarbejderne.

Ifølge Karen Jeppesen er det ikke mange gange, hun har oplevet at en af hendes kollegaer er blevet fyret for sygdom, men hun kender mange, der har frygtet det.