Syv uger inden jul må fynsk bryggeri melde næsten udsolgt af juleøl

Julelys og kæder pryder allerede bybilledet flere steder, selvom mange mener, det endnu er for tidligt at jule. Men flere synes tilsyneladende ikke, det er for tidligt til julebryg.

Midtfyns Bryghus i Årslev kan med mere end syv uger til juleaften allerede melde næsten udsolgt af årets julebryg. Og det er kommet bag på ejeren, Eddie Szweda.

- Vi har solgt mere, end vi havde regnet med, og vi kan ikke nå at brygge mere nu, så det er klar til jul, siger han.