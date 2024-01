Thea kender sine kunder - i landsby overfuser de sjældent kassedame

'Luder', 'kælling' eller 'jeg kommer og nakker dig'.

Det er nogen af de ord, som medarbejdere i detailhandlen bliver udsat for oftere og oftere i følge HK Handel.

I går kunne TV 2 Fyn vise, hvordan en medarbejder i Bilka Odense blev overfuset, mens hun var i gang med at blive interviewet til et indslag om netop chikane mod ansatte.



Men et sted, hvor de ikke oplever ubehagelige oplevelser nær så ofte, er i SuperBrugsen i Kværndrup.

- Jeg synes ikke, det er et stort problem her. Vi er jo også sådan et lokalsamfund, hvor vi kender hinanden, siger Thea Kristine Rasmussen, salgsassistent i SuperBrugsen Kværndrup.

De ansatte skal klædes på

Salgsleder Frederik Pedersen i SuperBrugsen Kværndrup siger også, at det heldigvis ikke er noget, de oplever så tit.

- Vi har da selvfølgelig oplevet et par gange, hvor nogle kunder har været mere frustreret end andre, siger han.

Salgsleder Frederik Pedersen ved godt, at tonen kan være hård og er blevet mere hård i detailbranchen, og selvom man bliver uddannet i at håndtere situationer, synes han, at der kan gøres mere.



- På daglig basis tror jeg godt, at vi kunne være lidt skarpere til at vise de unge ansatte, hvordan de skal håndtere de her situationer. Det er mit ansvar at klæde de unge ansatte på til at håndtere alle salgs situationer her i butikken, om det er at fylde varer op eller snakke med både sure og glade kunder, fortæller han.