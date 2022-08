Tidligere DF'er vil være danmarksdemokrat - men Støjberg tager ikke telefonen

Støjberg har sendt mail - eller har hun?

Allerede i juni skrev Rene Jørgensen en mail om sin interesse for at blive folketingskandidat på Fyn. Her har han efterfølgende kontaktet Danmarksdemokraterne over telefonen flere gange uden held med at komme igennem til partiet, fortæller han.

Men må man ikke bare acceptere, at man har fået en afvisning?

- Vi kunne have haft en snak i det mindste. De har ikke givet mig en ordentlig afvisning. De kunne sige, at de havde haft set min henvendelse, men at de havde fundet nogle, som de syntes var bedre kandidater. De,t at man ikke hører noget, kan jeg ikke lide. Det er ordentlighed, og det ønsker alle jo, siger Rene Jørgensen.

Danmarksdemokraterne oplyser til TV 2 Fyn, at partiet har sendt en mail til Rene Jørgensen onsdag morgen vedrørende hans interesse for partiet, men har ikke yderligere kommentarer til dette.

Rene Jørgensen fastholder dog, at han skulle have modtaget en mail fra partiet i sin mailindbakke.

- Jeg har ikke fået noget som helst. Jeg synes, at det er noget pjat, for de har jo vidst, hvem deres kandidater ville blive, så det kunne de godt have sagt noget før til mig, siger han.

Den tidligere DF-politiker er dog fortsat klar på at blive en del af Danmarksdemokraterne, hvis mulighederne skulle komme senere hen, uddyber han.

- Hvis de vil have fem kandidater, kan de (Danmarksdemokraterne, red.) bare kontakte mig.

Efter 16 år i Dansk Folkeparti har blandt andre den fynske folketingspolitiker Jens Henrik Thulelsen Dahl meldt sig ind i Danmarksdemokraterne.