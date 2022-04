Tidligere læge taber sag ved domstol: Fik ikke krænket sine menneskerettigheder

Her blev han dømt til 60 dages betinget fængsel for medvirken til to selvmord og et selvmordsforsøg.

Svend Lings havde anket dommen til menneskerettighedsdomstolen, da han anså det som et brud på hans ret til ytringsfrihed. Det er artikel 10 i menneskerettighedskonventionen.



Han har fremført i klagen, at han blot udbredte information om selvmord.



- Retten mener, at der ikke har været nogen overtrædelse af konventionens artikel 10, står der i domstolens afgørelse.

Udgav selvmordsmanual

Svend Lings, der har fået frataget sin autorisation, blev kendt i offentligheden i 2017, da han medvirkede i et program på Radio24syv. Her fortalte han, at han havde hjulpet flere end ti patienter til at dø.

Han er desuden forfatter til en 25 sider lang selvmordsmanual, som ligger på hans hjemmeside. I manualen er der angivet en lang række medikamenter, der kan anvendes.