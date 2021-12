Tidligere patient hos svindellæge: - Jeg bliver vred, skuffet og ked af det

- Jeg mener, hun skal fratages sin lægegerning, for hun kan ikke behandle sine patienter ordentligt, siger Henriette Hoberg.

- Man kan jo ikke have en læge, der fusker

For otte måneder siden mistede den praktiserende læge Jette Aaen retten til at drive sin praksis i Svendborg efter en omfattende svindelsag for 1,8 millioner kroner ved at udstede regninger for fiktive behandlinger sammen med sin man Ole Bjørn Rasmussen.



Nu kan patienter i Faaborg få hende som læge.

- Det er ikke særlig godt for patienterne. Man kan jo ikke have en læge, der fusker, for man stoler på lægerne i Danmark. Jeg synes ikke, det er særlig velovervejet, siger Helle Kærsager, der bor i Faaborg, da TV 2 Fyn møder hende på gaden.



- Av, det er lidt underligt. Det virker ikke helt trygt. Jeg ville i hvert fald ikke vælge hende som læge, siger Carsten Dilling, der er pensionist og bor i Faaborg.