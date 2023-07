To 16-årige står bag hærværk mod hjemmeplejens biler

To unge mænd på 16 år står bag hærværket mod i alt 12 biler i Nørre Lyndelse.

Ruder og sidespejle bilerne og en enkelt vinduesrude blev smadret natten til søndag i byen.

Otte af bilerne tilhører hjemmeplejen Årslev, som opdagede skaderne søndag morgen lidt over seks, da den første medarbejder mødte ind.



Opmærksomheden omkring sagen, efterforskningen og undersøgelserne har nu gjort, at to unge mænd har erkendt, at de har forvoldt skaderne.



- De har både erkendt det over for politiet og deres forældre, siger politikommissær Søren Wind-Hansen.

- Det er en alvorlig sag, og det er en bekostelig sag. Vi betragter det som seriehærværk og en del af straffelovens bestemmer. Det er en bekostelig affære for dem, det er gået ud over, og hjemmeplejen har ikke kunne passe deres arbejde, siger Søren Wind-Hansen.

De unge skal afhøres endeligt nu, og så vil det straffen og erstatningskravet blive lagt fast.