To mænd idømt fire års fængsel - smuglede 900 kilo hash til Faaborg

Fra Spanien til Fyn

Hashen er kommet til Danmark med en lastbil fra Spanien til Faaborg.

Det forbudte stof blev gemt i store konservesdåser, som var placeret på paller, hvor der også var marmelade, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

De to personer er blevet dømt for at have brugt smugle-metoden i tre tilfælde i maj og juni måned 2021.

Begge har ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi under sagen delvist erkendt, at smuglingen fandt sted, og taget imod dommen.