Tog fejl af speeder og bremse - så gik det helt galt

Onsdag eftermiddag endte det galt for en ældre herre i 80-erne, der kom kørende på Nyborgvej i Faaborg.

Under kørslen tog han nemlig fejl af speeder og bremse, og accelererede dermed i stedet for at sænke hastigheden, da han kørte ind i en rundkørsel.

I et forsøg på at undgå at køre galt, ramte han en lygtepæl og et vejskilt, før han fortsatte over i en personbil. Føreren fik endelig køretøjet standset, parkeret ovenpå skilt og lygtepæl.

I forbindelse med uheldet skete der stor materiel skade, men umiddelbart er ingen mennesker kommet til skade.

Ingen er på nuværende tidspunkt sigtet for nogen lovovertrædelse efter uheldet, oplyser Fyns Politi.