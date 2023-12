Tommy ”Kuglepen” var vært for fodboldnostalgi på Midtfyn

Hvis man har hang til dansk fodbold, er Ringe et godt sted at opholde sig i dag. Særligt hvis man har hang til den del af fodbolden, der ligger en hel del år tilbage.

For i Idrætscenter Midtfyn blev der i dag afholdt et arrangement under navnet ”Dansk Fodbold - …fra starten til 1977”.

I formiddags var der en lille markedsplads for køb, salg og bytte af ikoniske fodboldartikler, inden det afløstes af et oplæg om NU-Billeder, der er samlebilleder med fodboldspillere. Billederne kunne sættes i samlealbum, der i alt er udgivet i tre forskellige oplag. Et i 1966, et i 1969 og et i 1973.

Der findes i alt 1085 forskellige NU-billeder.

Vært for arrangementet om de ikoniske fodboldbilleder var den tidligere sportsjournalist på Horsens Folkeblad, Tommy Poulsen – bedre kendt som Tommy ”Kuglepen”.

For Benny Henriksen, der i dag havde taget turen til det fynske fra Vemb ved Herning, var dagen speciel. Og det især fordi den gav ham mulighed for at møde en række ligesindede, der deler hans passion.