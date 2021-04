Tommy mistede sin hund: Fremmed fandt Bella og registrerede den i eget navn

Han er lettet over, at Bella er hjemme igen, men siger, at det er en meget tryghedssøgende hund, han har fået hjem.

- Bella er hos mig hele tiden.

Trods sine oplevelser er hundeejeren ikke nervøs for, at det skal ske igen. Han mener, at det er en situation, man kun oplever én gang i sit liv.

Finder man en hund uden ejer, skal man nok genoverveje, om man vil registrere sig som besidder, for Fyns Politi oplyser, at kvinden, der havde taget Bella, er sigtet for tyveri.