Traditionsrig festival rejser sig fra festivalmudderet

Legendariske D-A-D på Midtfyns Festival.

- Det er vores EM i 92.

Så kort kan det siges ifølge festivaldirektør Sune Vesterlund Larsen. Men vejen dertil har været lang og snoet.

Det startede med en musikglad kroejer og et gammelt telt i 1976. Den voksede sig til Danmarks største festival i 1989, men gik konkurs i 2004.

I dag er det de færreste under 30 år, der ved, at der engang var noget der hed Midtfyns Festival. En festival som var en ligesindet konkurrent til Roskilde Festival.

Men siden konkursen i nullerne har dyreskuepladsen i Ringe på Midtfyn ligget øde hen, mens nye mastodonter som Tinderbox og Heartland Festival har vundet fynboernes gunst.

Men en vinteraften i 2018 satte 7 mennesker sig ned og lagde en plan. Den gamle festival skulle tilbage i et nyt og anderledes format.

Det kulminere i år med offentliggørelsen af D-A-D. Det største navn på plakaten i festivalens historie, siden genoplivningen i 2019.

Mere end bare et navn på plakaten

- For større festivaler er det her band måske bare et navn på plakaten. Men det er det ikke for os. Det er et step op i en liga, hvor vi ikke har været før.

- Vi har på baggrund af offentliggøresen oplevet en massiv stigning i billetsalget. På den baggrund kunne vi godt kigge ind i en udsolgt Midtfyns Festival, hvor vi kan have små 5.000 gæster på pladsen.

Festivalleder Sune Vesterlund Larsen understreger dog, at det ikke handler om at vokse sig så store som muligt.

- For os handler det ikke om at blive kæmpe store. Vi ønsker at vokse organisk med lokalsamfundet. Vi har set andre festivaler, der har forsøgt at bruge en masse penge på at booke store navne og håbe på det bedste. Det er ikke altid gået godt, og det er ikke det, vi vil. Det er ikke der, vores styrke ligger. Vi vil være en lokal festival for alle, der kan give nogle intime koncertoplevelser.

Få hele historien om Midtfyns Festival med unikke arkivbilleder fra da gamle rock and roll dage i videoen ovenfor.