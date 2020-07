Tricktyve på spil: Hjalp med rollatoren og stjal pungen

Torsdag eftermiddag tilbød et ungt par at løfte en rollator ud af en bil på Vesterballe i Faaborg. Samtidig lykkedes det for det unge par at stjæle ejerens pung fra tasken.

Ifølge anmelderen var der tale om en kvinde og en mand. Kvinden beskrives af anmelderen som 20-25 år, 165-170 centimeter høj, spinkel kropsbygning og langt, sort hår. Hun var velklædt og talte engelsk. Manden vurderes at være mellem 25-30 år, 170 centimeter høj, spinkel kropsbygning og kort, mørkt hår. Han var derudover pukkelrygget og iført en pæn grå/blå bluse.

Tricktyveriet blev begået mellem klokken 15 og 16.30, og det er langt fra det eneste, der er sket i Faaborg. Den seneste tid er mindst tre blevet udsat for tricktyveri i byen.

- Hvor ligger Vejle?

Lørdag var der endnu engang tricktyve på spil. Denne gang var det også en kvinde og en mand, men der fremgår intet signalement af tyvene i politiets døgnrapport.

På banegårdspladsen sad anmelder på en bænk og ventede på en bus, da parret satte sig på hver sin side. Manden henvendte sig for at spørge om vej til Vejle.

Mens manden fik en rutebeskrivelse, stjal kvinden pungen fra anmelderens baglomme.

Tyveriet skete klokken 16.

Tyvene har været på spil nær banegårdspladsen flere gange, og den 14. juli lykkedes det nogle tyve at hapse en tegnebog fra en baglomme.