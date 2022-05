Trods corona og stigende konkurrence: Midtfyns Bryghus står klar med rekordoverskud

De har svært ved at få armene ned hos Midtfyns Bryghus i Årslev.

For trods et stigende antal konkurrenter og en corona-pandemi, der lukkede restauranter ned og fik danskerne til at lukke sig inde, så har mikrobryggeriet det ikke bare godt. Det har aldrig klaret sig bedre.

I år 2021 formåede bryghuset at få et overskud på 815.896 kroner efter skat. Det er mere end en halv million bedre end året forinden.

- Ved hjælp af nye tiltag og opbakning fra de lokale, så er vi kommet rigtig godt igennem (de sidste to år, red.), fortæller Eddie Szweda, der er ejer af Midtfyns Bryghus og fortsætter.

- Vi har knoklet for det. Vi har kørt Danmark rundt for at levere øl til døren. Og det har skabt omsætning.

Støtte fra folket

Det er dog ikke kun Eddie Szwedas forretning i Årslev, hvor forretningen stadig kan holdes kørende. Hos Brylle Bryghus, der startede op i 2019, har man også mærket, at der er en opbakning til de lokale specialøl.

- Jeg synes, det er gået fornuftigt, og jeg synes folk har været gode til at støtte de små lokale virksomheder under coronaen, fortæller Brian Krusell Howitz, der er ejer af bryghuset og fortsætter.

- Man vil jo gerne være noget for lokalområdet. Så at man får den her feedback, og mærker at folk er glade for, at man er der, betyder rigtig meget, siger han.

Hos Kunstbryggeriet Far & Søn i Svendborg, tog coronapandemien hårdere på økonomien, da man primært sælger til restauranter og hoteller. Men også her genkender man, at der er god opbakning til de fynske mikrobryggerier.

- De fleste andre bryggerier har holdt på det private (salg, red.), og det er der mange, der er sluppet godt afsted med. Fyn er dejlig, og man er god til at støtte de lokale, forklarer Bo Rino Christiansen, der er stifter og produktudvikler hos Kunstbryggeriet Far & Søn.

Albani sad på det hele

Også eksperterne fornemmer, at de fynske bryggerier står godt på trods af stigende konkurrence og corona-pandemien.

For netop den fynske opbakning til bryghusene er noget, der altid har været der, fortæller Anders Kissmeyer, der er tidligere brygmester for Carlsberg og nu leder af Craft Beer Creation hos Unibrew.

- Fyn har altid haft det særpræg, for før mikrobryggerierne, var Fyn uindtagelig, for der sad Albani på det hele. Der er en lokal patriotisme, siger han.

Samtidig påpeger han, at der generelt er en stor interesse for specialøl.



- Hvis vi glemmer corona og glemmer andre kriser, så har vi de sidste 20-25 år været i en udvikling, hvor interessen for specialøl bare vokser og vokser. Og jeg kan ikke se, at der skulle være noget, der gør, at den trend ændrer sig, siger Anders Kissmeyer.

Stadig mulige udfordringer

Det er ikke alle fynske bryggerier, der er gået helt uden om problemer. For efter flere års underskud er The Mand Behind i Odense gået konkurs. Det skriver Fyens Stiftstidende.



Tilbage hos Midtfyns Bryghus, siger Eddie Szweda, at selvom det går godt lige nu, så ser han også, der kan opstå udfordringer i fremtiden. For der er stadig voksende forbrugerpriser. Og det skaber bekymring.

- Priserne stiger, og vi skal se på, om vi kan få det (råvarer, red.), vi skal bruge, og om vi kan producere nok, siger Eddie Szweda og forsætter:

- Hvis vores flaskeleverandør i morgen sagde: "Der går tre måneder, før du kan få flasker", så er vi virkelig på den, siger han.

Antallet af bryggerier har i en lang årrække været stigende. Ifølge tal fra Bryggeriforeningen var der 12 bryggerier i Danmark i 2000. I 2020 var der 228. Der er ifølge Danske Ølentusiaster i dag 21 aktive bryggerier på Fyn.