Trods corona: Rekordmange vil cykle til Paris

Corona, en historisk aflysning og 1.300 kilometer i en cykelsadel har ikke haft en afskrækkende effekt på ansøgerne til at komme med på Team Rynkeby.

Faktisk har rekordmange søgt om at cykle med, når velgørenhedscykelholdet ruller til Paris næste år for at samle penge ind til fordel for børn med kritisk sygdom.

Helt nøjagtigt har 3.293 personer fra otte forskellige lande lagt billet ind for at komme med - og det er to procent flere end sidste år.

Flere gengangere

- Vi slår sidste års ansøgerrekord med en ringbredde, hvilket er utrolig stærkt i en situation, hvor vi har været nødt til at aflyse vores tur til Paris, siger Jesper Bjerg, der er landechef for Team Rynkeby Danmark og uddyber:

- En del af fremgangen kan forklares med, at vi har markant flere gengangere end tidligere, hvilket skyldes, at vi har tilbudt alle deltagere fra 2020 en plads på næste års hold. Det ændrer dog ikke på, at vi er meget tilfredse med, at vi er på niveau med sidste år, siger han i en pressemeddelelse.

Cirka 1.100 danskere kan få en plads i sadlen hos Team Rynkeby til næste år. Foto: Emma Laycock, Laycock Media

Millioner af kroner til syge børn

Team Rynkeby har cyklet til Paris hvert eneste år siden 2002 for at samle penge ind til børn med kritiske sygdom, og aflysningen i år var den første i projektets historie.

Gennem årene har Team Rynkeby indsamlet godt 425 millioner kroner – alene sidste år blev det til knap 80 millioner kroner.

Team Rynkeby forventer at skulle bruge cirka 2.200 ryttere og 550 hjælpere fordelt på 58 hold den kommende sæson.

Omkring 1.100 danskere vil blive tilbudt en plads, når Team Rynkeby i løbet af næste måned udtager holdene.

Team Rynkeby triller af sted den 10. juli og rammer efter planen Paris den 17. juli - dagen før næste års udgave af Tour de France.