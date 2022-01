Tyv forsøgte at stjæle dagens omsætning med en kniv - et kvarter senere blev han anholdt

Klokken 19.57 blev to personer udsat for et tyveriforsøg, da de var i Nordea ved Lagonis Minde. Tyven ville gerne have fat i dagens omsætning, som de to var ved at sætte i banken.

Manden, der antastede dem, var i besiddelse af en kniv. Men de to personer fik hurtigt fravredet ham kniven, hvorefter, de kunne skræmme ham væk.

Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi Henrik Strauss.