Tyve smadrede mur hos cykelhandler: Nu er syv af cyklerne fundet

- Det er fantastisk. Det har fortjent en medalje!

Sådan lyder første tanke fra Lars Nielsen, der er ejer af Fri Bike-shop i Faaborg, efter flere af hans stjålne elcykler er blevet fundet.

Mandag kunne TV 2 Fyn nemlig fortælle, at Lars Nielsen havde været udsat for indbrud i sin cykelforretning på Lagonis Minde i Faaborg. Her havde indbrudstyve smadret butikkens ene murstensvæg for at stjæle mellem 10-15 elcykler, der i gennemsnit ligger til en pris på 20.000 kroner per cykel.